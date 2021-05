Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: la finale del trampolino 3m incorona Chen Yiwen, assenti le azzurre (Di martedì 4 maggio 2021) Prosegue la Coppa del Mondo di Tuffi 2021 a Tokyo, dove è stata la finale femminile del trampolino 3m ad inaugurare la quarta giornata. Vittoria per la cinese Chen Yiwen, capace di totalizzare 383.55 punti e salire sul gradino più alto del podio. Gara di alto livello, come dimostrano gli elevati punteggi delle altre atlete, ma dominata dall’asiatica. Seconda piazza per l’americana Bacon con 348.75 punti, mentre a chiudere il podio un’altra cinese, Chen Yani. 344.40 punti il suo score nonostante un infortunio che la limitasse come si poteva evincere dai numerosi cerotti presenti sul suo corpo. Nessuna atleta azzurra era ai nastri di partenza. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) Prosegue ladeldi, dove è stata lafemminile del3m ad inaugurare la quarta giornata. Vittoria per la cinese, capace di totalizzare 383.55 punti e salire sul gradino più alto del podio. Gara di alto livello, come dimostrano gli elevati punteggi delle altre atlete, ma dominata dall’asiatica. Seconda piazza per l’americana Bacon con 348.75 punti, mentre a chiudere il podio un’altra cinese,Yani. 344.40 punti il suo score nonostante un infortunio che la limitasse come si poteva evincere dai numerosi cerotti presenti sul suo corpo. Nessuna atleta azzurra era ai nastri di partenza. SportFace.

OA_Sport : Gara di alto livello con ben sette atlete oltre quota 300 punti. Ma tante campionesse che vedremo in gara a… - gianmilan76 : Gara di alto livello con ben sette atlete oltre quota 300 punti. Ma tante campionesse che vedremo in gara a… - RaiSport : #Tuffi: Coppa del Mondo 2021 - 4a giornata ?8.45 Finale Trampolino 3 m Femminile ?10.45 Finale Piattaforma 10 m Mas… - sandrasavaglio : RT @Coninews: CHE GARAAAAAA! ?? In Coppa del Mondo a Tokyo Giovanni #Tocci e Lorenzo #Marsaglia chiudono quinti nel sincro 3 metri e otteng… - NicolaMarconi : Coppa del Mondo di tuffi: Sarah Jodoin Di Maria passa l’eliminatoria dalla piattaforma, mentre Maia Biginelli non è… -