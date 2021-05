Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: Chen Yiwen domina dal trampolino 3 metri femminile nella finale senza azzurre (Di martedì 4 maggio 2021) Quarta giornata della Coppa del Mondo di Tuffi 2021 al Tokyo Acquatic Centre, teatro poi delle competizioni a cinque cerchi fra poco più di due mesi, sempre in Giappone. nella prima finale prevista durante la mattinata italiana, quella del trampolino 3m donne , senza italiane presenti, il successo arride a una cinese, Chen Yiwen, già iridata in carica da 1 metro a Gwangju 2019, che si impone al termine di una bella gara con 383,55 punti, risultato notevole. Difficilmente, però, sarà lei a rappresentare poi il suo Paese a Tokyo 2020. Sette atlete finiscono oltre quota 300 punti, quota d’eccellenza, sinonimo di gara di alto livello. Cinque serie di Tuffi, con tutti i ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) Quarta giornata delladeldialAcquatic Centre, teatro poi delle competizioni a cinque cerchi fra poco più di due mesi, sempre in Giappone.primaprevista durante la mattinata italiana, quella del3m donne ,italiane presenti, il successo arride a una cinese,, già iridata in carica da 1 metro a Gwangju 2019, che si impone al termine di una bella gara con 383,55 punti, risultato notevole. Difficilmente, però, sarà lei a rappresentare poi il suo Paese a2020. Sette atlete finiscono oltre quota 300 punti, quota d’eccellenza, sinonimo di gara di alto livello. Cinque serie di, con tutti i ...

