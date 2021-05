Tu si que vales 2021, tutto quello da sapere sulla nuova edizione (Di martedì 4 maggio 2021) Una nuova edizione di Tu si que vales è alle porte. Dopo il grande successo in termini di ascolti fatto registrare dalle dodici puntate dello scorso anno (media del 26 per cento di share e quasi 5 milioni di telespettatori a puntata), il talent prodotto dalla società Fascino di Maria De Filippi si prepara per tornare ad allietare il pubblico Mediaset nel prime time del sabato di Canale 5. A seguire tutto quello da sapere su Tu si que vales 2021: da quando inizia ai giudici, oltre alle informazioni pratiche su come partecipare tramite i casting indetti ogni anno dal programma. Quando inizia Tu si que vales 2021 In via ufficiosa, l’inizio dell’ottava edizione di Tu si que vales è ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 4 maggio 2021) Unadi Tu si queè alle porte. Dopo il grande successo in termini di ascolti fatto registrare dalle dodici puntate dello scorso anno (media del 26 per cento di share e quasi 5 milioni di telespettatori a puntata), il talent prodotto dalla società Fascino di Maria De Filippi si prepara per tornare ad allietare il pubblico Mediaset nel prime time del sabato di Canale 5. A seguiredasu Tu si que: da quando inizia ai giudici, oltre alle informazioni pratiche su come partecipare tramite i casting indetti ogni anno dal programma. Quando inizia Tu si queIn via ufficiosa, l’inizio dell’ottavadi Tu si queè ...

