Trump sfida Facebook e Twitter e lancia la sua piattaforma dopo il bando dai social

mardis77 : RT @Agenzia_Ansa: Trump sfida Facebook e Twitter e lancia la sua piattaforma #ANSA - ElVengadorDelF5 : RT @MediasetTgcom24: Trump sfida Facebook e Twitter e lancia la sua piattaforma #trump - RivieccioNicola : #Trump sfida Facebook e Twitter e lancia la sua piattaforma - Nord America - ANSA - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Trump sfida Facebook e Twitter e lancia la sua piattaforma #trump - Matteo67 : RT @MediasetTgcom24: Trump sfida Facebook e Twitter e lancia la sua piattaforma #trump -

Ultime Notizie dalla rete : Trump sfida

...cui Joe Biden ha costruito il perimetro dei suoi primi cento giorni e inquadrato la Cina come... sotto l'amministrazione di Donald. Le attività di contenimento sono effettivamente in corso,...Andrà affrontata anche ladel miglioramento dell'istruzione, visto che oggi più della metà ... Se nel 2019 Donald, ben consapevole della ricchezza dell'isola, propose addirittura di comprare ...Donald Trump lancia la sua piattaforma social dopo essere stato bandito da Twitter e Facebook. D'ora in poi i sostenitori potranno comunicare con l'ex presidente ed essere informati in tempo reale ...New York, 4 mag. (Adnkronos) - L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato la sua piattaforma social pochi mesi dopo essere stato ...