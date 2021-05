Trump ban: Facebook annuncerà la sua decisione il 5 maggio (Di martedì 4 maggio 2021) Attesa la decisione di Facebook sul Trump ban. Il consiglio di sorveglianza di Facebook ha annunciato che deciderà se bandire definitivamente o ripristinare l’account dell’ex presidente Trump il 5 maggio. Facebook aveva bandito Trump dalla sua piattaforma a gennaio, dopo l’assalto al Campidoglio americano da parte dei sostenitori dell’ex Presidente. Facebook aveva bloccato l’account di Leggi su periodicodaily (Di martedì 4 maggio 2021) Attesa ladisulban. Il consiglio di sorveglianza diha annunciato che deciderà se bandire definitivamente o ripristinare l’account dell’ex presidenteil 5aveva banditodalla sua piattaforma a gennaio, dopo l’assalto al Campidoglio americano da parte dei sostenitori dell’ex Presidente.aveva bloccato l’account di

Trump ban: Facebook annuncerà la sua decisione il 5 maggio Il consiglio di sorveglianza di Facebook ha annunciato che deciderà sul Trump ban il 5 maggio. Facebook avava bloccato Trump a gennaio.

