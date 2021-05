"Troppo pallido, non ce la fa". Andrea Cerioli, malore in diretta all'Isola dei famosi: il più impensabile dei sospetti (Di martedì 4 maggio 2021) malore in diretta per Andrea Cerioli all'Isola dei famosi, Tutto accade poco prima della prova per individuare il nuovo leader del gruppo dei Primitivi. "Manca all'appello Andrea perché non si è sentito bene e si è ritirato dalla lotta", ha annunciato l'inviato in Honduras Massimiliano Rosolino a Ilary Blasi e ai telespettatori del reality di Canale 5. I dettagli sui problemi fisici di Cerioli sono inquietanti: "Ea un po' pallido…". Pochi minuti prima, Cerioli aveva festeggiato la vittoria nella difficile prova dell'elastico in spiaggia abboffandosi di spiedini di carne insieme ai compagni di quadra. E forse proprio l'aver esagerato con tutto quel Bendiddio avrebbe provocato delle conseguenze negative al corpo dell'ex ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021)inperall'dei, Tutto accade poco prima della prova per individuare il nuovo leader del gruppo dei Primitivi. "Manca all'appelloperché non si è sentito bene e si è ritirato dalla lotta", ha annunciato l'inviato in Honduras Massimiliano Rosolino a Ilary Blasi e ai telespettatori del reality di Canale 5. I dettagli sui problemi fisici disono inquietanti: "Ea un po'…". Pochi minuti prima,aveva festeggiato la vittoria nella difficile prova dell'elastico in spiaggia abboffandosi di spiedini di carne insieme ai compagni di quadra. E forse proprio l'aver esagerato con tutto quel Bendiddio avrebbe provocato delle conseguenze negative al corpo dell'ex ...

