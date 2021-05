Treviso | auto si incendia nello schianto | muore carbonizzata ragazza di 19 anni

bizcommunityit : Tragedia all'alba: auto esce di strada e s'incendia, morta carbonizzata Elisa, 19 anni - blogsicilia : #4maggio #treviso Auto esce di strada e prende fuoco, morta una 19enne - - PCagnan : Altivole, auto si incendia nello schianto: muore ragazza di 19 anni - Tribuna di Treviso Treviso - corriereveneto : #Treviso Incidente a San Vito di Altivole, muore a 19 anni nell’incendio della sua auto - tribuna_treviso : TRAGEDIA ALL'ALBA / Ragazza di 19 anni muore nell'auto che prende fuoco. Stava andando a fare un tirocinio in una s… -

Tragedia all alba a San Vito di Altivole . Alle 5.45 u nuscita di strada in via degli Alpini e ha preso fuoco . A perdere la vita stata una ragazza di soli 19 anni, Elisa Girolametto , di Riese Pio X. Si stava recando a fare un tirocinio pratico in ...La ragazza, studentessa universitaria, impegnata in un tirocinio in una casa di riposo, stava raggiungendo il posto di lavoro quando ha perso il controllo dell'. La salma è stata portata in ...Una ragazza di 19 anni ha perso la vita in un terribile incidente a San Vito di Altivole: è morta carbonizzata tra le fiamme della sua auto.Elisa Girolametto, di Riese, ha perso la vita all'alba lungo via degli Alpini, a San Vito. Stava andando a fare un tirocinio pratico in una struttura per anziani di Montebelluna ...