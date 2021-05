Trasferimento e anzianità di servizio | quando si può raddoppiare il punteggio per il servizio svolto sul sostegno?

Ultime Notizie dalla rete : Trasferimento anzianità

Orizzonte Scuola

L' ammontare della pensione si ottiene sommando all'contributiva maturata i contributi ... Per quanto riguarda la tipologia di pensioni che "seguono" il lavoratore nel caso di...... "lavorare" i trasferimenti degli allievi in entrata e in; formare le classi prime; ... solo perdi servizio, possono accedere alle supplenze annuali nelle segreterie come ...