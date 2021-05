Trailer della serie Netflix Halston, Ewan McGregor è il famoso stilista che ha definito un’epoca (Di martedì 4 maggio 2021) È in arrivo la serie Netflix Halston, incentrata sulla vita del leggendario stilista Roy Halston Frowick, diventato famoso con il suo stile negli anni ’70. Il progetto, creato da Ryan Murphy e composto da cinque episodi, è basato sul libro Simply Halston di Steven Gaines. A Ewan McGregor spetta il compito di incarnare l’iconico stilista nel Trailer rilasciato da Netflix. Nello show, Halston “fa leva sul suo singolare nome nell’impero mondiale della moda che è sinonimo di lusso, sesso, status e fama, definendo letteralmente l’era in cui vive, la New York degli anni ’70 e ’80”, secondo la descrizione ufficiale. Outsider per tutta la vita, come spiega ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 maggio 2021) È in arrivo la, incentrata sulla vita del leggendarioRoyFrowick, diventatocon il suo stile negli anni ’70. Il progetto, creato da Ryan Murphy e composto da cinque episodi, è basato sul libro Simplydi Steven Gaines. Aspetta il compito di incarnare l’iconiconelrilasciato da. Nello show,“fa leva sul suo singolare nome nell’impero mondialemoda che è sinonimo di lusso, sesso, status e fama, definendo letteralmente l’era in cui vive, la New York degli anni ’70 e ’80”, secondo la descrizione ufficiale. Outsider per tutta la vita, come spiega ...

