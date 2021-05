Tragedia di Superga: oggi il ricordo della strage che colpì il “Grande Torino” (Di martedì 4 maggio 2021) Cade oggi l’anniversario della terribile Tragedia di Superga. Dal 1949 ai giorni nostri il grido di dolore è ancora straziante La Tragedia di Superga datata 4 maggio 1949 scuote ancora gli animi di tifosi e non solo. In quella fatidica data l’aereo del Grande Torino si schiantò contro l’omonima basilica. La strage di Superga costò la vita a 31 persone. A bordo dell’aereo la squadra Granata reduce da ben 5 campionati consecutivi. La maggior parte degli atleti morti in quel tragico incidente facevano anche parte della Nazionale Italiana di Calcio. Oltre ai calciatori persero la vita i dirigenti, l’equipaggio dell’aereo e tre giornalisti sportivi in viaggio con la squadra. Le dinamiche ... Leggi su zon (Di martedì 4 maggio 2021) Cadel’anniversarioterribiledi. Dal 1949 ai giorni nostri il grido di dolore è ancora straziante Ladidatata 4 maggio 1949 scuote ancora gli animi di tifosi e non solo. In quella fatidica data l’aereo delsi schiantò contro l’omonima basilica. Ladicostò la vita a 31 persone. A bordo dell’aereo la squadra Granata reduce da ben 5 campionati consecutivi. La maggior parte degli atleti morti in quel tragico incidente facevano anche parteNazionale Italiana di Calcio. Oltre ai calciatori persero la vita i dirigenti, l’equipaggio dell’aereo e tre giornalisti sportivi in viaggio con la squadra. Le dinamiche ...

