"Tra 10 anni 1,4 milioni di studenti in meno. Ma servono più prof e classi meno numerose" (Di martedì 4 maggio 2021) “Nei prossimi dieci anni avremo 1,4 milioni di ragazzi in meno. Dobbiamo ridurre la numerosità delle classi, ridefinire il ridimensionamento degli istituti e svolgere una funzione di aumento del tempo scuola, sempre nel principio di autonomia” Sono le parole del ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, durante l’audizione sulle linee programmatiche del suo Dicastero davanti alle Commissioni congiunte Istruzione del Senato e Cultura della Camera dei Deputati. In rapporto alla diminuzione degli studenti, il ministro ritiene invece che in futuro ci debbano essere sempre più insegnanti. “Dobbiamo uscire anche dalle meccaniche lineari del rapporto studenti-docenti, perché abbiamo bisogno di mantenere i docenti, quindi in proporzione servono più docenti ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) “Nei prossimi dieciavremo 1,4di ragazzi in. Dobbiamo ridurre la numerosità delle, ridefinire il ridimensionamento degli istituti e svolgere una funzione di aumento del tempo scuola, sempre nel principio di autonomia” Sono le parole del ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, durante l’audizione sulle linee programmatiche del suo Dicastero davanti alle Commissioni congiunte Istruzione del Senato e Cultura della Camera dei Deputati. In rapporto alla diminuzione degli, il ministro ritiene invece che in futuro ci debbano essere sempre più insegnanti. “Dobbiamo uscire anche dalle meccaniche lineari del rapporto-docenti, perché abbiamo bisogno di mantenere i docenti, quindi in proporzionepiù docenti ...

