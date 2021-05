Tottenham, ipotesi Gasperini per il dopo Mourinho. Le ultime (Di martedì 4 maggio 2021) Il Tottenham a caccia di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Mourinho. Gli Spurs interessati a Gasperini, accostato anche alla Juventus Andrea Pirlo si gioca il suo futuro alla Juventus in questo finale di stagione nella corsa ad un piazzamento Champions in campionato e nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Proprio in casa orobica si sarebbero posate le attenzioni della dirigenza bianconera, con Gian Piero Gasperini che farebbe parte del lotto dei possibili candidati alla sostituzione di Pirlo in caso di ribaltone sulla panchina dell’Allianz Stadium. Il tecnico di Grugliasco, come riporta Gazzetta.it, sarebbe finito però anche nei radar del Tottenham, a caccia di nuovo tecnico dopo l’esonero del neo-allenatore della Roma, José ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Ila caccia di un nuovo allenatorel’esonero di. Gli Spurs interessati a, accostato anche alla Juventus Andrea Pirlo si gioca il suo futuro alla Juventus in questo finale di stagione nella corsa ad un piazzamento Champions in campionato e nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Proprio in casa orobica si sarebbero posate le attenzioni della dirigenza bianconera, con Gian Pieroche farebbe parte del lotto dei possibili candidati alla sostituzione di Pirlo in caso di ribaltone sulla panchina dell’Allianz Stadium. Il tecnico di Grugliasco, come riporta Gazzetta.it, sarebbe finito però anche nei radar del, a caccia di nuovo tecnicol’esonero del neo-allenatore della Roma, José ...

