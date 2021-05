Timothée Chalamet, Billie Eilish, Amanda Gorman e Naomi Osaka: ecco il quartetto dell’evento fashion spostato a settembre (Di martedì 4 maggio 2021) Met Gala: i 40 abiti più iconici e stravaganti dal 2000 a oggi guarda le foto Met Gala e Generazione Z non sono mai stati così uniti. I conduttori dell’evento fashion per eccellenza, infatti, sono tutti giovanissimi: Timothée Chalamet (26 anni), Billie Eilish (19), Amanda Gorman (23) e Naomi Osaka (23). eccoli i protagonisti dell’evento che rende omaggio al lato più spettacolare della moda, il più atteso dagli amanti di ... Leggi su iodonna (Di martedì 4 maggio 2021) Met Gala: i 40 abiti più iconici e stravaganti dal 2000 a oggi guarda le foto Met Gala e Generazione Z non sono mai stati così uniti. I conduttoriper eccellenza, infatti, sono tutti giovanissimi:(26 anni),(19),(23) e(23).li i protagonistiche rende omaggio al lato più spettacolare della moda, il più atteso dagli amanti di ...

Ultime Notizie dalla rete : Timothée Chalamet Il Met Gala 2021 si farà a settembre. Tra i presentatori c'è Timothée Chalamet Il Met Gala 2021 si farà: non a maggio, come da tradizione, ma in settembre. Tra i conduttori Timothée Chalamet e la poetessa Amanda Gorman Slitta dal tradizionale primo lunedì di maggio al 13 settembre , ma quest'anno si farà (nel 2020 era stato annullato). Parliamo del Met Gala 2021, l'...

