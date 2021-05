Tifosi allo stadio per l’ultima di campionato: le ultime (Di martedì 4 maggio 2021) Possibile riapertura parziale degli stadi in occasione dell’ultima giornata di Serie A. Giovedì incontro ai vertici per ratificare la possibilità. Non bisognerà attendere gli Europei per accogliere i Tifosi allo stadio, sebbene si tratti soltanto di una percentuale quasi simbolica a causa delle questioni di sicurezza e salute riferite alla diffusione della pandemia da coronavirus. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 4 maggio 2021) Possibile riapertura parziale degli stadi in occasione delgiornata di Serie A. Giovedì incontro ai vertici per ratificare la possibilità. Non bisognerà attendere gli Europei per accogliere i, sebbene si tratti soltanto di una percentuale quasi simbolica a causa delle questioni di sicurezza e salute riferite alla diffusione della pandemia da coronavirus. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Tifosi allo Una frase di Lukaku fa scoppiare la "guerra" tra Inter e Milan ... ma alla fine ce l'abbiamo fatta! Grazie a tutti i tifosi dell'Inter di tutto il mondo! Godiamoci ...inosservata con il belga che potrebbe averla riservata proprio al suo ex compagno di squadra allo ...

'Preoccupazione per la festa scudetto dell'Inter' (Sileri) Intervistato dalla Stampa dice: 'fa male vedere piazza Duomo con 30 mila tifosi urlanti, in festa, ... Non vedo rischi allo stato attuale. Con ingressi contingentati, una lista a rotazione e tamponi all'...

Festa Inter, il sindaco Sala a Salvini: "I tifosi allo stadio? Impossibile, sono chiusi" IL GIORNO "Il nostro Commini, presidente di passaggio" Il presidente della cooperativa di tifosi del Modena racconta il nuovo proprietario del Prato: "Gestione in chiaroscuro, ma senza danni" ...

Mille tifosi allo stadio forse già con la Samp IL CASOUDINE A quattro turni dal termine del camnpionato, l'Inter di Antonio Conte è già riuscita a scucire lo scudetto dal petto della Juventus, proprio nella giornata in cui la Vecchia ...

