Tiago Pinto su Fonseca | “Stiamo cercando di costruire un percorso verso il successo e lui ci ha aiutato”

(Di martedì 4 maggio 2021) Nel comunicato dell’addio dia fine stagione, il ds della Roma,, ha parlato al sito ufficiale del club ringraziando il tecnico portoghese: “Vorrei ringraziare Paulo per il lavoro svolto al Club nelle ultime due stagioni. Anche se i risultati non sono sempre emersi sul campo, siamo consapevoli dei diversi elementi positivi che ci ha lasciato e che continueranno ad aiutarci nella nostra crescita, come i tanti giovani di talento che ha incoraggiato e migliorato e i nostri progressi in Europa League in questa stagione. Alla Romadiunile sono sicuro che Paulo abbia svolto il suo ruolo in questo processo”. Foto: Sito Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Dan Friedkin: "Vorremmo ringraziare il tecnico per il duro lavoro e la leadership dimostrati durante questi due anni".