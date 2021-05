‘The Pedal Movie’: il nuovo documentario dedicato ai pedali per chitarra (Di martedì 4 maggio 2021) ‘The Pedal Movie’ è un nuovo documentario che esplora il mondo quasi sconosciuto del Pedale. Lo strumento è alla base della chitarra e di molti generi musicali derivanti dal rock, dallo shoegaze fino all’hard rock (chi non conosce il Wah Wah Pedal di Jimi Hendrix?). La pellicola è prodotta dal negozio Reverb ed è costituita da una serie di interviste ai protagonisti del mondo del Pedale. Kevin Shields dei My Bloody Valentine, J Mascis dei Dinosaur Jr, Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, Graham Coxon dei Blur, Nels Cline (Wilco), Sarah Lipstate, Steve Albini sono i musicisti intervistati nel documentario. ‘The Pedal Movie’: cosa dice il co-regista? I ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 4 maggio 2021)è unche esplora il mondo quasi sconosciuto dele. Lo strumento è alla base dellae di molti generi musicali derivanti dal rock, dallo shoegaze fino all’hard rock (chi non conosce il Wah Wahdi Jimi Hendrix?). La pellicola è prodotta dal negozio Reverb ed è costituita da una serie di interviste ai protagonisti del mondo dele. Kevin Shields dei My Bloody Valentine, J Mascis dei Dinosaur Jr, Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, Graham Coxon dei Blur, Nels Cline (Wilco), Sarah Lipstate, Steve Albini sono i musicisti intervistati nel: cosa dice il co-regista? I ...

