Terremoto a Ballando con le Stelle | Milly Cambia la giuria | Arriva la nota conduttrice | Ecco chi fanno fuori

Leggi su cityroma

(Di martedì 4 maggio 2021) Si dice che l’anno prossimo acon lepotrebbere laCarlucci è intervenuta sull’argomento. Il reality che vede i concorrenti sfidarsi a colpi di samba e cha cha cha è un punto fermo per la Rai. Gli ascolti sono sempre esorbitanti e riesco a battere anche le più spietate concorrenze, come quella di Mediaset con Tu Si Que Vales. La trasmissione è un vero e proprio fiore all’occhiello per la sua padrona di casa, che ne segue tutti i dettagli e cerca di accontentare il nuovo pubblico italiano desideroso di trash mantenendo pur sempre una certa eleganza che è innata in lei.Carlucci si fa affiancare da personaggi dal carattere molto forte per garantire acon lequella dose di litigi e discussioni ...