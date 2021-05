Tennis, Internazionali d’Italia 2021: il pubblico dagli ottavi ci sarà, arriva la conferma (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo giornate ricche di annunci e smentite, arriva definitivamente la conferma da parte della FederTennis: il pubblico, dagli ottavi di finale in poi, anche se limitatamente, potrà esserci agli Internazionali d’Italia di Roma. Ad annunciarlo è proprio la Federazione con un comunicato pubblicato stamattina. 1. Con riferimento all’edizione 2021 degli “Internazionali BNL d’Italia” in programma a Roma dall’8 al 16 maggio 2021, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 e nel rispetto del protocollo richiamato in premessa e allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, a partire dalla data di svolgimento degli incontri degli ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo giornate ricche di annunci e smentite,definitivamente lada parte della Feder: ildi finale in poi, anche se limitatamente, potrà esserci aglidi Roma. Ad annunciarlo è proprio la Federazione con un comunicato pubblicato stamattina. 1. Con riferimento all’edizionedegli “BNL” in programma a Roma dall’8 al 16 maggio, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legge 22 aprilen. 52 e nel rispetto del protocollo richiamato in premessa e allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, a partire dalla data di svolgimento degli incontri degli ...

