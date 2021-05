Tennis, Internazionali d’Italia 2021: al Foro Italico il ritorno in campo di Camila Giorgi (Di martedì 4 maggio 2021) Sono state assegnate oggi le wild card per il tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2021. A ricevere uno degli inviti è stata Camila Giorgi, che farà il suo ritorno in campo proprio al Foro Italico dopo il periodo di inattività anche a causa della positività al Covid-19, riscontrata prima del torneo di Charleston e che le ha fatto saltare anche gli impegni con la nazionale azzurra in Fed Cup. Quello di Roma sarà anche il primo impegno sulla terra rossa per Camila dopo una prima parte di stagione sicuramente sottotono e con poche soddisfazioni. Il massimo risultato per la marchigiana sono stati i quarti di finale raggiunti a Lione, dove è stata poi sconfitta nettamente in due set dalla danese Clara ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) Sono state assegnate oggi le wild card per il tabellone femminile degli. A ricevere uno degli inviti è stata, che farà il suoinproprio aldopo il periodo di inattività anche a causa della positività al Covid-19, riscontrata prima del torneo di Charleston e che le ha fatto saltare anche gli impegni con la nazionale azzurra in Fed Cup. Quello di Roma sarà anche il primo impegno sulla terra rossa perdopo una prima parte di stagione sicuramente sottotono e con poche soddisfazioni. Il massimo risultato per la marchigiana sono stati i quarti di finale raggiunti a Lione, dove è stata poi sconfitta nettamente in due set dalla danese Clara ...

