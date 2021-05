Tennis | Internazionali Bnl | wild card a Musetti | Travaglia e Caruso e uno tra Mager e Cecchinato

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Per leagliBnl diandremo secondo classifica ed età. Sinner, Fognini, Sonego e Berrettini andranno direttamente nel tabellone, mentre lele assegneremo ae uno tra, siamo in attesa del torneo di Madrid". Lo ha detto il presidente della Fit, Angelo Binaghi alla presentazione degliBnl d'Italia. "Per il femminile leandranno a Camila Giorgi, Trevisas e alla Cocciaretto, mentre nelle qualificazioni ci saranno Paolini ed Errani", ha aggiunto Binaghi.