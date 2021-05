Tennis: Internazionali Bnl, consentito ingresso al pubblico al 25% dagli ottavi (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - Gli Internazionali d' Italia aprono alla presenza degli spettatori dagli ottavi di finale. Un decreto del sottosegratario allo Sport Valentina Vezzali, in deroga al dl del 22 aprile, permetterà la presenza del pubblico fino al 25% della capienza. Dovranno essere garantiti il rispetto del distanziamento, l'uso dei dispositivi di protezione individuale e la presenza di distributori di soluzioni idroalcoliche. Il torneo si disputerà al Foro Italico dall'8 al 16 maggio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - Glid' Italia aprono alla presenza degli spettatoridi finale. Un decreto del sottosegratario allo Sport Valentina Vezzali, in deroga al dl del 22 aprile, permetterà la presenza delfino al 25% della capienza. Dovranno essere garantiti il rispetto del distanziamento, l'uso dei dispositivi di protezione individuale e la presenza di distributori di soluzioni idroalcoliche. Il torneo si disputerà al Foro Italico dall'8 al 16 maggio.

