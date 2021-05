Tennis | Internazionali Bnl | consentito ingresso al pubblico al 25% dagli ottavi

(Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. – (Adnkronos) – Glid’ Italia aprono alla presenza degli spettatoridi finale. Un decreto del sottosegratario allo Sport Valentina Vezzali, in deroga al dl del 22 aprile, permetterà la presenza delfino al 25% della capienza. Dovranno essere garantiti il rispetto del distanziamento, l’uso dei dispositivi di protezione individuale e la presenza di distributori di soluzioni idroalcoliche. Il torneo si disputerà al Foro Italico dall’8 al 16 maggio. L'articolo CalcioWeb.

L'ufficialità arriva poco prima dell'inizio della conferenza stampa di presentazione deglial via domenica prossima: dagli ottavi di finale, quindi da giovedì, i diversi impianti potranno ospitare pubblico fino al 25% della loro capienza.Glid'Italia aprireranno le porte al pubblico, a partire dagli ottavi di finale. Dopo le parole del Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, è arrivato infatti anche il decreto del ...Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - Gli Internazionali d' Italia aprono alla presenza degli spettatori dagli ottavi di finale. Un decreto del sottosegratario allo Sport Valentina Vezzali, in deroga al dl del ...Ci sarà il pubblico agli Internazionali di tennis. Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport, ha firmato un decreto che, in deroga al 22 aprile 2021, consente la presenza ...