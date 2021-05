Tennis, gli internazionali di Roma con il pubblico dagli ottavi. Parata di stelle: c'è anche Sinner (Di martedì 4 maggio 2021) Gli internazionali d'Italia si aprono al pubblico, dagli ottavi di finale . Un decreto del sottosegratario allo Sport Valentino Vezzali stabilisce infatti, in deroga al dl del 22 aprile, che sarà ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) Glid'Italia si aprono aldi finale . Un decreto del sottosegratario allo Sport Valentino Vezzali stabilisce infatti, in deroga al dl del 22 aprile, che sarà ...

tvbusiness24 : #Tennis, gli #Internazionali ai nastri di partenza. Al via l’8 maggio ed il pubblico ci sarà - TweetGino : Marotta ? Gli piacciono i Subsonica, in particolare il tastierista e compositore @Boosta Poi ama il tennis. Tifa… - laziopress : Tennis, consentito ingresso al pubblico per gli internazionali - pasqualinipatri : Tennis, consentito ingresso al pubblico per gli internazionali - juvepeterFF : Dal 13 Maggio il 25% di tifosi presenti agli Internazionali di Roma di Tennis. Però per il calcio si devono aspetta… -