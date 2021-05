Tendenze capelli estate 2021 | le treccine di lato o micro trecce

Leggi su amica

(Di martedì 4 maggio 2021) Lee l’. Per questo, tra lenon possono mancare loro. Leper(le istruzioni per come farle sono tutte spiegate qui) sono un must della calda stagione. Ma quest’anno ci sonoche sono più must di altre. Sono le classichedi. Finissime, incorniciano il volto come nessuna altra cosa. Annoverate tra lecomebraid o baby braid, sonogià molto conosciute e utilizzate. Molti le fanno risalire agli Anni 90 ma la loro origine è ancora più lontana. Scopriamola insieme… Kate Moss in una foto di ...