Task Force Italia, Web Talk con Francesco Greco (Di martedì 4 maggio 2021) Appuntamento lunedì 10 Maggio p.v. alle ore 17:30 al web Talk organizzato da Task Force Italia, in partnership con l’Accademia internazionale per lo sviluppo economico e sociale (Aises), Universal trust, Global investors alliance e Unitelma Sapienza. Media Partner – Formiche. Valerio De Luca, presidente di Task Force Italia intervista Francesco Greco, procuratore della Repubblica di Milano. Intervengono i componenti di Task Force Italia: Laura Laera, commissario della Commissione Adozioni Internazionali, presidenza del Consiglio dei Ministri Claudia Pedrelli, presidente Sezione Impresa Diritto industriale-antitrust Tribunale Roma Fabio Pinelli, avvocato, professore di Diritto Penale ... Leggi su formiche (Di martedì 4 maggio 2021) Appuntamento lunedì 10 Maggio p.v. alle ore 17:30 al weborganizzato da, in partnership con l’Accademia internazionale per lo sviluppo economico e sociale (Aises), Universal trust, Global investors alliance e Unitelma Sapienza. Media Partner – Formiche. Valerio De Luca, presidente diintervista, procuratore della Repubblica di Milano. Intervengono i componenti di: Laura Laera, commissario della Commissione Adozioni Internazionali, presidenza del Consiglio dei Ministri Claudia Pedrelli, presidente Sezione Impresa Diritto industriale-antitrust Tribunale Roma Fabio Pinelli, avvocato, professore di Diritto Penale ...

