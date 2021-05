“Tanta cattiveria” Rosalinda Cannavò crolla in diretta e preoccupa i fan (Di martedì 4 maggio 2021) Rosalinda Cannavò si sfoga su Instagram contro gli haters, l’ex partecipante del Grande Fratello Vip risponde con rabbia Rosalinda Cannavò sta vivendo un periodo davvero felice. La partecipazione al Grande… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021)si sfoga su Instagram contro gli haters, l’ex partecipante del Grande Fratello Vip risponde con rabbiasta vivendo un periodo davvero felice. La partecipazione al Grande… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

tornaastudiare : RT @eu_pho_ry_a: Io comunque non capisco cosa abbia fatto di male Tommaso per meritarsi tanta cattiveria dagli haters, certo può sbagliare… - eu_pho_ry_a : Io comunque non capisco cosa abbia fatto di male Tommaso per meritarsi tanta cattiveria dagli haters, certo può sba… - QueenMary4983 : @bbianconeraa .. Non si puo leggere così tanta cattiveria nei commenti sull'isola ???????? - QueenMary4983 : RT @Ro60638406: @bbianconeraa Dobbiamo dargli il nostro sostegno? Sono andata due minuti su Ig, sotto i post dell'isola commenti di odio...… - marilen17218672 : @ANNARITARIZZEL1 Si veramente tanta tristezza x tutta la cattiveria gratuita! ???? -