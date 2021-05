Tamponi rapidi a 25 euro nelle farmacie piemontesi

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 4 maggio 2021)a 25. E’ il costo calmierato stabilito dalla Regione Piemonte per leche vorranno convenzionarsi. L’intesa tra Regione Piemonte, Federfarma e Assofarma è stata raggiunta oggi e lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, precisando che il costo salir a 30se effettuato in presenza di un medico. Il problema di un prezzo più conveniente per iera stato sollevato dal consigliere dei Moderati Silvio Magliano che in un’interpellanza aveva osservato come il green pass introducesse la necessità di un costo più basso per il test di diagnosi.a 25e estensione del progetto “Scuola sicura” L’assessore Icardi ha inoltre affermato la volontà della Regione ...