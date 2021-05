Taekwondo | i convocati dell’Italia per il Preolimpico di Sofia Tre azzurri cercano il pass per i Giochi

(Di martedì 4 maggio 2021) Sono stati ufficialmente diramati dal DT della Nazionale italiana diClaudio Nolano iper il torneo di qualificazione olimpica su base continentale: l’Italia è già in possesso delnon nominale nella categoria di peso dei -58 kg maschili, conquistato da Vito Dell’Aquila. A, in Bulgaria, saranno in gara Paulina Armeria Vecchi, nei -57 kg femminili, Maristella Smiraglia, nei +67 kg femminili, e Simone Alessio, nei -80 kg maschili. Per ciascuna categoria di peso saranno in palio due carte olimpiche, che andranno ai vincitori delle semifinali. IPER ILDIPaulina Armeria Vecchi (-57 kg femminili) Maristella Smiraglia (+67 kg femminili) Simone Alessio (-80 kg maschili) Foto: FITa

Ultime Notizie dalla rete : Taekwondo convocati

OA Sport

Tutto pronto per il Torneo di Qualificazione Olimpica continentale di, in programma al Gran Hotel Millennium di Sofia (Bulgaria) il 7 e l'8 maggio. Sono tre gli atletidal Direttore Tecnico Claudio Nolano che andranno a caccia del pass per Tokyo. Si ...Ilazzurro va a caccia di nuove certezze a cinque cerchi. Il Direttore Tecnico Claudio Nolano ha diramato i nomi degli atleti che prenderanno parte al Torneo di Qualificazione Olimpica ...Sono stati ufficialmente diramati dal DT della Nazionale italiana di taekwondo Claudio Nolano i convocati per il torneo di qualificazione olimpica su base continentale: l'Italia è già in possesso del ...Gli atleti azzurri che prenderanno parte al torneo preolimpico di Sofia valevole per la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 ...