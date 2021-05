“Taci o chiuditi in casa”. Barbara D’Urso, l’attacco alla top vip è bello forte: “Un giorno sarai triste” (Di martedì 4 maggio 2021) La sfera sentimentale di Diletta Leotta oggi è l’argomento più discusso dal gossip italiano. Lei stessa di recente ha voluto esprimere il suo disappunto a riguardo, prendendosela con paparazzi e giornali. Ma se questi ultimi invece collaborassero? Questa l’ipotesi esternata sul web da esperti di gossip quali Alessandro Rosica e Deianira Marzano. In tal caso le parole di protesta scritte sui social dalla conduttrice siciliana, con cui si dipingeva vittima della storia, sarebbero infondate. Barbara D’Urso ha voluto commentarle. Dopo la storia con il pugile Daniele Scardina, Diletta Leotta ha iniziato a frequentare il personaggio del momento: l’attore turco Can Yaman. La coppia è presto passata al fidanzamento ufficiale, cominciando a progettare un futuro insieme. Poco dopo una crisi e poi di nuovo la pace. Poi è uscita su Oggi la foto ... Leggi su tuttivip (Di martedì 4 maggio 2021) La sfera sentimentale di Diletta Leotta oggi è l’argomento più discusso dal gossip italiano. Lei stessa di recente ha voluto esprimere il suo disappunto a riguardo, prendendosela con paparazzi e giornali. Ma se questi ultimi invece collaborassero? Questa l’ipotesi esternata sul web da esperti di gossip quali Alessandro Rosica e Deianira Marzano. In tal caso le parole di protesta scritte sui social dconduttrice siciliana, con cui si dipingeva vittima della storia, sarebbero infondate.ha voluto commentarle. Dopo la storia con il pugile Daniele Scardina, Diletta Leotta ha iniziato a frequentare il personaggio del momento: l’attore turco Can Yaman. La coppia è presto passata al fidanzamento ufficiale, cominciando a progettare un futuro insieme. Poco dopo una crisi e poi di nuovo la pace. Poi è uscita su Oggi la foto ...

