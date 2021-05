Tabellone Wta 1000 Madrid 2021: Barty guida il seeding (Di martedì 4 maggio 2021) Il Tabellone completo del main draw del torneo Wta 1000 Madrid 2021. Sulla terra rossa spagnola è la numero uno al mondo Ashleigh Barty a guidare il seeding, seconda testa di serie Naomi Osaka. Tante le stelle presenti, tra queste anche Simona Halep e Garbine Muguruza, nella speranza che qualche azzurra possa essere promossa dalle qualificazioni. Appuntamento dal 30 aprile al 9 maggio. Tabellone WTA Madrid QUARTI DI FINALE (1) Barty vs (9) Kvitova (WC) Badosa vs (8) Bencic (5) Sabalenka vs (13) Mertens Pavlyuchenkova vs Muchova OTTAVI DI FINALE (1) Barty b. (14) Swiatek 7-5 6-4 (9) Kvitova b. Kudermetova 6-3 4-6 6-4 (WC) Badosa b. (Q) Sevastova 6-7(0) 7-6(3) 6-0 (8) Bencic b. Jabeur 7-6(2) 4-3 rit. (5) ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) Ilcompleto del main draw del torneo Wta. Sulla terra rossa spagnola è la numero uno al mondo Ashleighre il, seconda testa di serie Naomi Osaka. Tante le stelle presenti, tra queste anche Simona Halep e Garbine Muguruza, nella speranza che qualche azzurra possa essere promossa dalle qualificazioni. Appuntamento dal 30 aprile al 9 maggio.WTAQUARTI DI FINALE (1)vs (9) Kvitova (WC) Badosa vs (8) Bencic (5) Sabalenka vs (13) Mertens Pavlyuchenkova vs Muchova OTTAVI DI FINALE (1)b. (14) Swiatek 7-5 6-4 (9) Kvitova b. Kudermetova 6-3 4-6 6-4 (WC) Badosa b. (Q) Sevastova 6-7(0) 7-6(3) 6-0 (8) Bencic b. Jabeur 7-6(2) 4-3 rit. (5) ...

Giornottennis : Non mi sono dimenticato del WTA di Madrid, tabellone agli ottavi. Al momento non moltissime sorprese, fuori Azarenk… - livetennisit : WTA Saint Malo: Il Tabellone Principale. Sono due le azzurre al via - livetennisit : WTA 125 Saint Malo: Il Tabellone di Quali. Clara Tauson n.1 del seeding cadetto - oktennis : Sorteggiato il tabellone del WTA 1000 di Madrid. Ecco i possibili quarti: (1) Barty ???? vs (7) Bertens ???? (4) Svito… - livetennisit : WTA 1000 Madrid: Il Tabellone Principale. Nessuna azzurra al via -