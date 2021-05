Svelato il dettaglio intimo di Ignazio Moser Giacomo Urtis | incontenibile | pubblica la foto

(Di martedì 4 maggio 2021) Ancora brutte notizie per l’Isola dei Famosi. Quest’anno il reality show che mette alla prova i naufraghi, alle prese con la sopravvivenza nell’isola deserta di Cayo Cochinos, non decolla e le ultime puntate hanno registrato numeri che non soddisfano Mediaset e la stessa Ilary Blasi, che al debutto della nuova edizione dell’Isola dei famosi aveva portato a casa 3,6 milioni di telespettatori. L’edizione 2021, arrivata dopo lo stop di un anno a causa della pandemia da Covid-19, fatica a carburare, dopo l’ennesima battuta d’arresto della tredicesima puntata, battuta dalla concorrenza, la fiction di Rai Uno ”A un passo dal cielo”, la puntata del 3 maggio si è fermato a 2.885.000 spettatori, totalizzando una media di share pari al 17,4%. Certo, numeri in rialzo se confrontati con la puntata di giovedì 29 aprile, 16,50% e 2.871.000 spettatori, ma sempre bassi rispetto a quando Mediaset di ...

Ultime Notizie dalla rete : Svelato dettaglio

political24.it

Nella giornata di ieri i Marvel Studios hanno finalmenteil titolo ufficiale del sequel di Captain Marvel , che sarà The Marvels . Un titolo assai ... Nessunsulla trama del sequel è ......Orlando e Carmelo Prospero che avevano il ruolo di rifornitori di droga e di clienti al. ...e i tanti riscontri all'attivita' di vendita (oltre 1.000 gli episodi documentati) hannouna ...Bandai Namco ha svelato nuovi dettagli sul sistema di abilità di Tales of Arise. In una livestream sul servizio di streaming giapponese NicoNico, Bandai Namco ha svelato nuove informazioni sui sistemi ...Svelati i VERBALI della STUDENTESSA che ha denunciato lo STUPRO La vicenda del presunto stupro di gruppo in cui è coinvolto anche Ciro Grillo, figlio di Beppe, si arricchisce di particolari, in alcuni ...