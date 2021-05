Superga | Belotti legge i nomi degli ' Invincibili' Il video registrato in gran segreto

(Di martedì 4 maggio 2021) Come da tradizione il capitanoata, Andrea, ha letto idelde Torino alla Lapide. Il numero nove del Toro non lo ha fatto però il 4 maggio, anniversario della tragedia del 1949, ...

TuttoQuaNews : RT @tuttosport: #Superga, #Belotti legge i nomi del Grande #Torino ?? - tuttosport : #Superga, #Belotti legge i nomi del Grande #Torino ?? - infoitsport : Belotti: la lettura dei nomi a Superga registrata in segreto e trasmessa in tv - infoitsport : Superga, Belotti legge i nomi del Grande Torino - paoloracca : Capitan Belotti a Superga -

Ultime Notizie dalla rete : Superga Belotti

Come da tradizione il capitano granata, Andrea, ha letto i nomi del Grande Torino alla Lapide. Il numero nove del Toro non lo ha fatto però il 4 maggio, anniversario della tragedia del 1949, bensì nei giorni scorsi andando in gran segreto ...Torino Tutte le notizie sulla squadraLe dichiarazioni del presidente del club granata sul momento della squadra dopo la vittoria contro il Parma Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato all’Ansa a margine della commemorazione d ...TORINO - Nel giorno della commemorazione della tragedia di Superga il Torino ha diffuso il video nel quale il capitano granata Andrea Belotti ha letto come da tradizione i nomi del Grande Torino alla ...