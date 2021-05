Superbonus: come orientarsi nella scelta del fotovoltaico (Di martedì 4 maggio 2021) (Cagliari, 4 maggio 2021) - Cagliari, 4 maggio 2021 - Si fa un gran parlare del Superbonus al 110% chiamato anche maxi-detrazione, Ecobonus 110%, etc. Grazie a questa misura incentivante e figlia del Decreto Rilancio l'interesse sul Certo è del tutto normale, tutti quelli che hanno un tetto ora hanno la possibilità di ospitare un impianto senza sostenerne i costi, ma usufruendo di tutti i vantaggi che questo può portare. nella maggioranza dei casi il tetto è unico come questa occasione. Ecco perché è molto probabile che anche tu ti stia informando per fare una scelta consapevole. Ottimo modo di affrontare la questione prima di accettare qualsiasi offerta. Perché? Perché se sei cosciente di ciò che ti viene offerto sei anche in grado di valutarne la bontà. Non tutti i sistemi fotovoltaici con applicazioni domestiche ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) (Cagliari, 4 maggio 2021) - Cagliari, 4 maggio 2021 - Si fa un gran parlare delal 110% chiamato anche maxi-detrazione, Ecobonus 110%, etc. Grazie a questa misura incentivante e figlia del Decreto Rilancio l'interesse sul Certo è del tutto normale, tutti quelli che hanno un tetto ora hanno la possibilità di ospitare un impianto senza sostenerne i costi, ma usufruendo di tutti i vantaggi che questo può portare.maggioranza dei casi il tetto è unicoquesta occasione. Ecco perché è molto probabile che anche tu ti stia informando per fare unaconsapevole. Ottimo modo di affrontare la questione prima di accettare qualsiasi offerta. Perché? Perché se sei cosciente di ciò che ti viene offerto sei anche in grado di valutarne la bontà. Non tutti i sistemi fotovoltaici con applicazioni domestiche ...

