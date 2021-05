Striscia La Notizia | Siani e Incontrada nuovi conduttori | l’indiscrezione

(Di martedì 4 maggio 2021) Si tratta solo di indiscrezioni ma i loro nomi sono spuntati come possibilidiLa: si tratta di Vanessae Alessandro, e per entrambi sarebbe un vero e proprio debutto dietro il bancone del tg satirico di Canale 5. Ormai viene dato per certo il cambio della guardia alla conduzione dilaper la stagione estiva, di conseguenza si sono aperte diverse ipotesi: la più gettonata è quella che vedrebbe certa la presenza di Alessandro, attore e comico di origine napoletana che raccoglierebbe così l’eredità lasciata dalla coppia di comici Ficarra e Picone (che avevano salutato il pubblico con un commovente messaggio), ormai impegnati su un loro progetto che vedrà la luce ...

Gazzetta_it : #TapirodOro a #DilettaLeotta per il bacio a #Friedkin “Foto vecchie, sto ancora con Can” - Luca_zone : RT @BITCHYFit: Vanessa Incontrada e Alessandro Siani alla conduzione di Striscia la Notizia - TV_Italiana : Ma #StrisciaLaNotizia è ancora un tg 'satirico'? ?? - cup_eros_e_sexy : @matteosalvinimi E da Sasà è tutto, Striscia la Notizia Roma ?? - rivieraoggi : La buona cucina del ristorante Zenobi di Colonnella sbarca su Striscia la notizia -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia

Svelati i nomi dei due nuovi conduttori del TG satirico di Canale5. Dopo l'addio di Ficarra e Picone , dietro al bancone dilaè tornata la coppia storica formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e adesso ci sono Gerry Scotti e Michelle Hunziker . Per la prossima stagione Antonio Ricci ha pensato a delle ...Stando a delle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione in queste ore, sembrerebbe che Antonio Ricci , ideatore dila, abbia scelto Alessandro Siani come nuovo volto del Tg satirico di Canale 5. Alessandro Siani alaCome noto, dopo 15 anni di conduzione di Ficarra e Picone, lo ...Il Manchester City intravede la sua prima finale di Coppa dei Campioni e ospita il Paris Saint Germain, che ha assolutamente bisogno di un'altra buona prestazione in trasferta. Nella ...Il Manchester City intravede la sua prima finale di Coppa dei Campioni e ospita il Paris Saint Germain, che ha assolutamente bisogno di un'altra buona prestazione in trasferta. Nella ...