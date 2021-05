Stop alle cartelle esattoriali, in arrivo il decreto. Fermata la notifica di 35 milioni di atti. Come al solito oltre la zona Cesarini (Di martedì 4 maggio 2021) La sospensione delle cartelle esattoriali, ma anche delle azioni esecutive e dei pignoramenti, fino al 31 maggio dovrebbe agganciare il treno del decreto Sostegni bis o decreto Imprese, a seconda di Come verrà battezzato il nuovo provvedimento economico che dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri questa settimana. Ma ancora al ministero dell’Economia e delle Finanze, guidato da Daniele Franco (nella foto), non si hanno certezze. In alternativa si è anche presa in considerazione l’ipotesi di un provvedimento ad hoc (leggi l’articolo). La proroga è stata annunciata, Come in precedenza, con un comunicato del Mef diffuso venerdì scorso. Via XX Settembre ha comunicato che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio il termine di sospensione delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 maggio 2021) La sospensione delle, ma anche delle azioni esecutive e dei pignoramenti, fino al 31 maggio dovrebbe agganciare il treno delSostegni bis oImprese, a seconda diverrà battezzato il nuovo provvedimento economico che dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri questa settimana. Ma ancora al ministero dell’Economia e delle Finanze, guidato da Daniele Franco (nella foto), non si hanno certezze. In alternativa si è anche presa in considerazione l’ipotesi di un provvedimento ad hoc (leggi l’articolo). La proroga è stata annunciata,in precedenza, con un comunicato del Mef diffuso venerdì scorso. Via XX Settembre ha comunicato che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio il termine di sospensione delle ...

