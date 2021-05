Stefano De Martino vittima: le foto dell’atto vandalico (Di martedì 4 maggio 2021) Amara sorpresa per Stefano De Martino, vittima di un atto vandalico. A farne le spese è stata la sua macchina parcheggiata per strada: alcuni tifosi interisti, durante i caroselli, si sono prodigati” nella distruzione di quello che trovano sulla loro strada. La festa dell’Inter per la vittoria dello scudetto numero 19 è stata davvero amara per Stefano de Martino. Il conduttore ed attualmente giudice di Amici di Maria De Filippi si è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 4 maggio 2021) Amara sorpresa perDedi un atto. A farne le spese è stata la sua macchina parcheggiata per strada: alcuni tifosi interisti, durante i caroselli, si sono prodigati” nella distruzione di quello che trovano sulla loro strada. La festa dell’Inter per la vittoria dello scudetto numero 19 è stata davvero amara perde. Il conduttore ed attualmente giudice di Amici di Maria De Filippi si è Articolo completo: dal blog SoloDonna

