Stasera in tv | Il Commissario Montalbano su Rai 1 | anticipazioni sulla puntata

(Di martedì 4 maggio 2021) Su Rai 1 in prima serata martedì 4 maggio andrà in onda la replica dell'episodio L'altro capo del filo, tratto dall'omonimo romanzo. Al centro della vicenda i migranti che quasi ogni notte, arrivano ...

wam_the : Il Commissario Montalbano stasera su Rai 1. Anticipazioni - CorriereCitta : Il Commissario Montalbano, stasera in tv 'L'altro capo del filo': orario, replica e streaming, anticipazioni episod… - Stasera_in_TV : RAI PREMIUM: (22:55) Il commissario Rex (Telefilm) #StaseraInTV 03/05/2021 #SecondaSerata @Rai_Premium - magixludo : RT @michele_menard: Stiamo messi così male che commissario di stasera neanche ha una faccia #upas - michele_menard : Stiamo messi così male che commissario di stasera neanche ha una faccia #upas -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera Commissario

Ildovrà affrontare l'emergenza con pochi uomini a disposizione ma rimanendo fedele alla sua umanità alla giustizia e al senso di responsabilità che lo contraddistinguono. Crediti foto: ...IlMontalbano,in tv: anticipazioni episodio martedì 4 maggio IlMontalbano questa sera torna alle 21.25 su Rai 1 con l'atteso episodio 'L'altro capo del filo'. A ...Su Rai 1 in prima serata martedì 4 maggio andrà in onda la replica dell'episodio L'altro capo del filo, tratto dall'omonimo romanzo. Al centro della vicenda i migranti ...Il Commissario Montalbano: ritornano le indagini condotte a Vigata. Stasera su Rai 1 va in onda il film L’altro capo del filo. Scopri tutto sulla trama.