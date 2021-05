Stasera in TV 4 maggio, cosa vedere: Il Commissario Montalbano o City-PSG (Di martedì 4 maggio 2021) Stasera in TV martedì 4 maggio, cosa vedere: Il Commissario Montalbano su Rai 1, Un’ora sola Vi vorrei su Rai 2. Canale 5, appuntamento con Manchester City-PSG Getty ImagesScopriamo cosa verrà trasmesso Stasera martedì 4 maggio sulle maggiori TV italiane. Su Rai 1 alle 21.25 appuntamento con la fiction ”Il Commissario Montalbano”. In onda alle 21.20, invece, su Rai 2 lo show di Enrico Brignano “Un’ora sola Vi Vorrei”. Su Rai 3 dalle 21.20 Ilaria Berlinguer racconterà la cronaca e la politica nel suo “Carta Bianca” approfondendo i temi che scatenano da sempre dibattito nel nostro paese. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Enock Barwuah ... Leggi su ck12 (Di martedì 4 maggio 2021)in TV martedì 4: Ilsu Rai 1, Un’ora sola Vi vorrei su Rai 2. Canale 5, appuntamento con Manchester-PSG Getty ImagesScopriamoverrà trasmessomartedì 4sulleri TV italiane. Su Rai 1 alle 21.25 appuntamento con la fiction ”Il”. In onda alle 21.20, invece, su Rai 2 lo show di Enrico Brignano “Un’ora sola Vi Vorrei”. Su Rai 3 dalle 21.20 Ilaria Berlinguer racconterà la cronaca e la politica nel suo “Carta Bianca” approfondendo i temi che scatenano da sempre dibattito nel nostro paese. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Enock Barwuah ...

chetempochefa : Stasera a #CTCF, dalle 20.00 su @RaiTre, parleremo di #GiulioRegeni e ci occuperemo dello slittamento al 25 maggio… - CorriereCitta : Il Commissario Montalbano, stasera in tv 'L'altro capo del filo': orario, replica e streaming, anticipazioni episod… - tv2000docfilm : Poirot e il caso Amanda Stasera 4 maggio in seconda serata su @TV2000it | Canale 28 dtt e 157 Sky - GiovCarosielli : RT @RaiStoria: In occasione del bicentenario della sua morte (5 maggio 1821). Vogliamo raccontarvi la vita di Napoleone Bonaparte, dalla su… - 74_Emanuele : RT @RaiStoria: In occasione del bicentenario della sua morte (5 maggio 1821). Vogliamo raccontarvi la vita di Napoleone Bonaparte, dalla su… -