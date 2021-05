Star Wars Day: oggi la maratona di Movieplayer su Twitch (Di martedì 4 maggio 2021) In occasione dello Star Wars Day abbiamo scaldato i motori della Millennium Falcon e abbiamo organizzato una maratona su Twitch anche noi di Movieplayer: ecco i nostri appuntamenti coi nostri redattori. Il 4 Maggio, in una galassia lontana lontana... si festeggia il Star Wars Day: i fan della celebre saga cinematografica hanno deciso di dedicare proprio questa giornata all'universo che tanto amano e anche noi di Movieplayer abbiamo organizzato una maratona su Twitch, indossando armature mandaloriane e brandendo spade laser. Perché proprio il 4 Maggio è stato indetto come Star Wars Day? Per un significativo gioco di parole: May the 4th be with you. Ecco perché dedicheremo l'intera ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 maggio 2021) In occasione delloDay abbiamo scaldato i motori della Millennium Falcon e abbiamo organizzato unasuanche noi di: ecco i nostri appuntamenti coi nostri redattori. Il 4 Maggio, in una galassia lontana lontana... si festeggia ilDay: i fan della celebre saga cinematografica hanno deciso di dedicare proprio questa giornata all'universo che tanto amano e anche noi diabbiamo organizzato unasu, indossando armature mandaloriane e brandendo spade laser. Perché proprio il 4 Maggio è stato indetto comeDay? Per un significativo gioco di parole: May the 4th be with you. Ecco perché dedicheremo l'intera ...

_LuigiJMC : Buon star wars day a tutti e grazie ancora a papà Lucas che nel 1977 partorì la più bella saga mai esistita ?? #MayThe4th - corcordiumss : buongiorno. buon star wars day. dopo quasi due anni devo ancora vedere the rise of skywalker. - Eli5Cullen : RT @_diana87: #TheBadBatch #StarWarsTheBadBatch, la serie perfetta per lo #StarWarsDay 2021 e per gli orfani di #TheMandalorian https://t.c… - _diana87 : #TheBadBatch #StarWarsTheBadBatch, la serie perfetta per lo #StarWarsDay 2021 e per gli orfani di #TheMandalorian - infoitcultura : Domani è lo Star Wars Day, come celebrarlo al meglio -