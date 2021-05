Stadia perde pezzi e saluta il product head John Justice

(Di martedì 4 maggio 2021) Google è una società in espansione con 139.995 dipendenti. I recenti cambiamenti del personale hanno visto l'arrivo di nuovi dirigenti, mentre ci sono state anche alcune partenze di alto profilo. Una di queste include ildi. Le informazioni hanno riferito che il Vice President andofdiha recentemente lasciato l'azienda.si è unito alla piattaforma all'inizio del 2019, ma deve ancora aggiornare LinkedIn per confermare la sua partenza. L'azienda ha fornito la seguente dichiarazione: "Possiamo confermare chenon è più con Google e gli auguriamo ogni bene per il suo prossimo passo". Leggi altro...

androidblogit : Google Stadia perde un altro pezzo della dirigenza - -

Ultime Notizie dalla rete : Stadia perde

Android Blog Italia

... Xbox Series X e S, Xbox One, Ubisoft Connect, Epic Games Store,e perfino Amazon Luna (... oltre al fatto che la spettacolarità del momento si trasforma presto in routine eogni ...... ovvero Luna di Amazon edi Google. L'evento architettato da Phil Spencer, oltre che per la ... che nonoccasione di distinguersi dalla massa attraverso produzioni inimmaginabili su altri ...Una di queste include il product head di Stadia, John Justice. Le informazioni hanno riferito che il Vice President and Head of Product di Stadia John Justice ha recentemente lasciato l'azienda.Il 2021 di Google Stadia non è incominciato certo nel migliore dei modi: dopo la chiusura degli studi interni di sviluppo giochi e il licenziamento di Jade Raymond, una veterana dell’industria dei ...