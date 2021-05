Squalifica Paratici, il Giudice Sportivo si è espresso: la decisione (Di martedì 4 maggio 2021) Giudice Sportivo Serie A, Squalifica o no per Paratici? La decisione ufficiale dopo il 34esimo turno di campionato Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo il 34esimo turno di campionato. Era importante capire se fossero stati presi eventuali provvedimenti per Fabio Paratici, entrato in campo a fine primo tempo del match con l’Udinese per protestare contro l’arbitro Chiffi. Nessun provvedimento per il direttore dell’area tecnica della Juventus,come mostrato dalle decisioni del Giudice Sportivo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021)Serie A,o no per? Laufficiale dopo il 34esimo turno di campionato Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso note le decisioni deldopo il 34esimo turno di campionato. Era importante capire se fossero stati presi eventuali provvedimenti per Fabio, entrato in campo a fine primo tempo del match con l’Udinese per protestare contro l’arbitro Chiffi. Nessun provvedimento per il direttore dell’area tecnica della Juventus,come mostrato dalle decisioni del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

