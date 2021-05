Spirli? emoziona Porro in diretta TV | “ho subito uno stupro | mi hanno lasciato li? tre giorni in coma | ve le dico io quali sono le vere violenze e discriminazioni”

Leggi su cityroma

(Di martedì 4 maggio 2021) Spirlì a Rete 4: “a 25 annistato stuprato, mirisvegliato dopo 3di. Non mi offende chi mi chiama ricchione” Ospite di “Quarta Repubblica”, noto programma di Rete 4 condotto dal giornalista Nicola, il presidente f.f. della Regione Calabria, Nino Spirlì, è intervenuto sul caso dell’intervento di Fedez sul ddl Zan contro l’omofobia. “Che problema c’è dire negro, ricchione, frocio? Ci stanno cancellando le parole di bocca.omosessuale dichiarato e non mi offende la parola ricchione. Lele mazzate che mi arrivano in testa o sulla schiena”, sottolinea Spirlì. “Nessuno mi può dare lezioni sulla violenza. Io a 25 annistato vittima di, mi ...