"Sparito perché sono stato operato". Il cantante rompe il silenzio: la sua assenza l'avevano notata tutti (Di martedì 4 maggio 2021) Non è il caso di contattare "Chi l'ha visto" ma poco ci manca. Il Festival di Sanremo è stato sempre al centro dell'attenzione. La kermesse per eccellenza della musica italiana ha ospitato grandissimi cantanti, indimenticati cantautori, ma anche vere e proprie meteore. Big, o più o meno big, hanno trionfalmente calcato il famoso palco, per poi essere risucchiati dall'oblio. Ricordate i Jalisse con "Fiumi di parole"? La loro vittoria è stata un fulmine a ciel sereno, ma poi chi li ha più visti o sentiti? Di sicuro l'ultima edizione di Sanremo voluta da Amadeus ha segnato un momento di rottura rispetto al passato. Sarà stato per il lockdown, ma anche la vittoria dei Maneskin è stata un segnale forte di cambiamento. Tra le proposte più originali, però, ce n'è stata un'altra che non è riuscita ad ottenere i risultati sperati, ma che ha comunque colpito il ...

Ultime Notizie dalla rete : Sparito perché Aiello assente dai social, oggi spiega perché: "Ho subito un intervento" News Il cantante è sparito da Instagram per qualche giorno ed è perché è stato operato: il racconto Pubblicato su 4 Maggio 2021 Aiello è stato assente dai social per qualche giorno . I fan hanno notato che non ...

Aiello assente dai social, oggi spiega perché: 'Ho subito un intervento' Il cantante è sparito da Instagram per qualche giorno ed è perché è stato operato: il ...

