South African Airways esce dal business rescue (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – South African Airways non è più in amministrazione controllata da venerdì 30 aprile scorso. Vi era stata posta nel dicembre 2019 a fronte di una situazione finanziaria già critica prima della pandemia di Covid-19 e poi aggravatasi ulteriormente, fino a quando, nel settembre 2020, era state sospese le operazioni di volo. L’uscita dalla cosiddetta “business rescue” è stata accompagnata dall’avviso di “implementazione sostanziale” di un piano di salvataggio aziendale alla Commissione per le società e la proprietà intellettuale del Sud Africa. Il vettore è tornato a essere considerato solvibile grazie al lavoro degli amministratori straordinari, ai quali è stato riconosciuto di “avere assolto efficacemente il salvataggio aziendale e restituito le operazioni di South ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) –non è più in amministrazione controllata da venerdì 30 aprile scorso. Vi era stata posta nel dicembre 2019 a fronte di una situazione finanziaria già critica prima della pandemia di Covid-19 e poi aggravatasi ulteriormente, fino a quando, nel settembre 2020, era state sospese le operazioni di volo. L’uscita dalla cosiddetta “” è stata accompagnata dall’avviso di “implementazione sostanziale” di un piano di salvataggio aziendale alla Commissione per le società e la proprietà intellettuale del Sud Africa. Il vettore è tornato a essere considerato solvibile grazie al lavoro degli amministratori straordinari, ai quali è stato riconosciuto di “avere assolto efficacemente il salvataggio aziendale e restituito le operazioni di...

Olimpiadi del Debate, importanti riconoscimenti per l'Isis Majorana Fascitelli di Isernia ... un famoso ente formatore e promotore del dibattito con sede in Olanda e il campionato internazionale, promosso dalla South African Schools Debate, la società per il debate sudafricana. Durante il ...

