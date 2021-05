Soundtrack: la serie Netflix! (Di martedì 4 maggio 2021) Soundtrack è una serie televisiva musicale che va in onda su Netflix, americana, creata da Joshua Safran, presentata in anteprima su Netflix il 18 dicembre 2019, prodotta da Safran insieme a Megan Ellison e Ali Krug e interpretata da Paul James, Callie Hernandez, Marianne Jean-Baptiste Jenna Dewan, Jahmil French (nel suo ultimo ruolo di attore), Megan Ferguson, Isaiah Givens, Madeleine Stowe e Campbell Scott. Nel gennaio 2020, la serie è stata cancellata dopo una stagione. Peccato perché a me é piaciuta un sacco. Tanta bella musica interpretata da attori di un certo calibro. La Soundtrack della vita reale Vi faccio una domanda: ” Se pensate a un momento importante della vostra vita, vi viene in mente una canzone?”Il senso della serie é proprio questo “Ognuno di noi ha una canzone che ha fatto ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 4 maggio 2021)è unatelevisiva musicale che va in onda su Netflix, americana, creata da Joshua Safran, presentata in anteprima su Netflix il 18 dicembre 2019, prodotta da Safran insieme a Megan Ellison e Ali Krug e interpretata da Paul James, Callie Hernandez, Marianne Jean-Baptiste Jenna Dewan, Jahmil French (nel suo ultimo ruolo di attore), Megan Ferguson, Isaiah Givens, Madeleine Stowe e Campbell Scott. Nel gennaio 2020, laè stata cancellata dopo una stagione. Peccato perché a me é piaciuta un sacco. Tanta bella musica interpretata da attori di un certo calibro. Ladella vita reale Vi faccio una domanda: ” Se pensate a un momento importante della vostra vita, vi viene in mente una canzone?”Il senso dellaé proprio questo “Ognuno di noi ha una canzone che ha fatto ...

