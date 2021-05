SOTTOTONO | il 4 Giugno esce il nuovo album “ORIGINALI”

(Di martedì 4 maggio 2021) Dopo il grande ritorno insieme sulla scena musicale italiana con il singolo “Mastroianni”, a vent’anni dall’ultimo lavoro in studio, Big Fish e Tormento annunciano l’uscita deldei, “”, che sarà disponibile da venerdì 42021, da oggi in preorder il vinile speciale blu in tiratura limitata (già sold out la prima tiratura limitata di cd e vinili autografati e numerati a mano e il vinile bianco). Ildisco del duo comprende tredici tracce: sei inedite e sette fra i brani di grande successo dei, riarrangiate e rivisitate insieme a numerosi e prestigiosi esponenti del panorama musicale, che con grande entusiasmo hanno preso parte alprogetto con diversi contributi ...

