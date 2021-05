Sondaggi politici oggi: Lega sotto il 21%, il crollo di popolarità del governo Draghi (12 punti in meno in un mese) (Di martedì 4 maggio 2021) I Sondaggi politici di Swg illustrati ieri da Enrico Mentana durante il Tg di La7 dicono che la Lega scende per la prima volta dal 2019 sotto la quota del 21%, mentre Fratelli d’Italia continua a crescere così come il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle si avvicinano. La leadership del partito di Salvini è a rischio? Sondaggi politici oggi: Lega sotto il 21%, il crollo di popolarità del governo Draghi Le rilevazioni di Swg sugli orientamenti di voto al 3 maggio 2021 dicono che la Lega perde quasi un punto percentuale (-0,9%) in una sola settimana e adesso è al 20,9%. La insegue il Partito Democratico che però oggi perde lo 0,1% ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 maggio 2021) Idi Swg illustrati ieri da Enrico Mentana durante il Tg di La7 dicono che lascende per la prima volta dal 2019la quota del 21%, mentre Fratelli d’Italia continua a crescere così come il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle si avvicinano. La leadership del partito di Salvini è a rischio?il 21%, ildidelLe rilevazioni di Swg sugli orientamenti di voto al 3 maggio 2021 dicono che laperde quasi un punto percentuale (-0,9%) in una sola settimana e adesso è al 20,9%. La insegue il Partito Democratico che peròperde lo 0,1% ...

