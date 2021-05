Sondaggi politici oggi: la Lega scende, FdI sale, e Italia Viva… (Di martedì 4 maggio 2021) Secondo i Sondaggi politici di SWG per Tgla7 continua a non ottenere risultati la Lega di Matteo Salvini nonostante la sua lotta interna al governo su aperture e coprifuoco: il Carroccio scivola ancora verso il basso e ne approfitta Giorgia Meloni. Ma non va meglio a Renzi: la sua Italia Viva è scesa ancora, arrivando all’1,7% Secondo le rilevazioni di SWG Lega di Matteo Salvini si conferma ancora il primo partito Italiano con il 20.9% ma in una settimana perde quasi un punto percentuale, un risultato, come commenta Enrico Mentana “scende per la prima volta in tre anni sotto il 21%”. Il Partito Democratico non si muove quasi per niente, praticamente stabile al 19% con un meno 0,1, ma lo incalza in terza posizione Giorgia Meloni: prosegue infatti l’avanzata di Fratelli ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Secondo idi SWG per Tgla7 continua a non ottenere risultati ladi Matteo Salvini nonostante la sua lotta interna al governo su aperture e coprifuoco: il Carroccio scivola ancora verso il basso e ne approfitta Giorgia Meloni. Ma non va meglio a Renzi: la suaViva è scesa ancora, arrivando all’1,7% Secondo le rilevazioni di SWGdi Matteo Salvini si conferma ancora il primo partitono con il 20.9% ma in una settimana perde quasi un punto percentuale, un risultato, come commenta Enrico Mentana “per la prima volta in tre anni sotto il 21%”. Il Partito Democratico non si muove quasi per niente, praticamente stabile al 19% con un meno 0,1, ma lo incalza in terza posizione Giorgia Meloni: prosegue infatti l’avanzata di Fratelli ...

