Sondaggi politici: Lega primo partito, M5S giù e Pd risale (Di martedì 4 maggio 2021) La Lega resta il primo partito, il M5S scende e il Pd risale. E' quanto emerge da un Sondaggio Emg per la trasmissione Cartabianca di Rai3. La Lega di Matteo Salvini resta il partito potenzialmente più votato con il 22,2% (+0,3% rispetto a una settimana fa) davanti al Movimento 5 Stelle che però, anche con Giuseppe Conte come leader, nel Sondaggio perde lo 0,9% e si attesta al 19,2%. Seguono Fratelli d'Italia con il 17,7% (+0,3), il partito Democratico con il 16,5% (+0,7) e Forza Italia con il 6,7% (+0,1). Più staccati Italia Viva (4,0%, -0,1) e Azione (3,2%, +0,1).

