Sondaggi politici elettorali oggi 4 maggio 2021: Fratelli d'Italia vola nei consensi e si avvicina a Pd e Lega. Bene il M5S, sprofonda Italia Viva

Sondaggi politici elettorali oggi 4 maggio 2021 – Fratelli d'Italia è un passo dal sorpasso sul Pd e si avvicina sempre di più alla Lega: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Swg per il Tg La7. Secondo la rilevazione, infatti, il partito di Matteo Salvini perde quasi un punto percentuale (lo 0,9% per la precisione) e scende dal 21,8 per cento della settimana scorsa al 20,9%. Non ne approfitta il Partito Democratico che cala dello 0,1 per cento, scendendo al 19%. Gongola, invece, Fdi che guadagna l'1,1%, salendo al 18,7

